Ha trascendido…

… que se cumple una semana desde que cortaron la bajada sobre las dos manos de la avenida Mitre para la nueva senda peatonal -altura al 650- y todavía hay amontonamiento de escombros, lo que dificulta circular para cruzar, y ya varias personas se llevaron grandes tropezones, cuando esto debió haber sido solucionado en uno o dos días.



… que los que programaron este lugar para el cruce por la senda peatonal, sin duda no conocen el sector, dado que cuando deben estacionar las camionetas de recaudación de valores frente al Banco Ciudad, queda totalmente obstruido el nuevo cruce peatonal, que por lo menos debió estar unos metros más adelante. ¿Conocen la zona los programadores?



… que en el terreno político lugareño hay todo tipo de versiones y contraversiones, en especial sobre algunos acuerdos, y otros en estricta reserva, para evitar «rencores» en los que quedan afuera y otros no se animan a definir su posición. Afirman que el silencio es salud y…



… que los «muchachxs» que en silencio se preparan para elección por las comunas, algunos lo hacen a escondidas para no poner en riesgo sus «acuerdos subterráneos políticos», dado que si salta la liebre, quedarían colgados de la ganchera. ¿Qué dice Grindetti de todo esto?

