Ha trascendido…

… que según las opiniones de la gente, no se ven señales muy claras para superar la crisis, en especial en poderes como el Judicial y hay expectativas sobre cómo se avanzará en materia de seguridad en estos distritos, luego de la incorporación de nuevos móviles y más personal para los operativos dispuesto por la comuna de Avellaneda.



… que lo significativo en el terreno delictivo, es cómo se mueven los delincuentes, que al parecer en su programación de acción directa, saltan de un sector a otro, y no son oriundos de la localidad donde operan. En esta ciudad, se conoció que algunos de los «contados detenidos» que en su accionar de romper vidrios y robos a los conductorxs de autos, en su mayoría los motochorros eran de La Boca, Barracas, o Pompeya.



… que el estacionamiento en doblo fila frente a escuelas públicas y privadas en el distrito, en especial con establecimientos educativos radicados en avenidas como Belgrano, Mitre, calles como Lavalle, French. etc. y de igual forma en Sarandí, Dominico, Piñeyro, etc., genera muchas quejas de vecinos de la zona, que afirman que obstruyen las salidas de cocheras, puertas y atascamiento para los móviles que circulan, como se observa en pleno macrocentro de la ciudad, y no se logra que las autoridades impongan un poco de orden.

