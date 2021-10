Ha trascendido…

… que sorprendió que en el corte de la Avda. Mitre (jueves a las 11 hs.) por parte de grupos de médicos y profesionales de la salud, con carteles de CICOP reclamando salarios justos y la reapertura de paritarias, cómo la gente acompañó el reclamo y valoró que la manifestación liberara el tránsito respetando el semáforo. Bocinazos, expresiones a toda voz y aplausos fueron las señales de la gente que poyó el reclamo de los profesionales de la salud bonaerense..

… que los vecinos que se enojaron mucho cuando se cortó el paso de tránsito por parte de quienes se dirigían a actos políticos en transportes públicos (18 de octubre), ahora ante el reclamo de los profesionales de la salud, no solo aplaudían, sino que se manifestaron a favor ante tan justo reclamo.



… que un veterano boina blanca, sostenía que en el centenario partido, los que son fanáticos de la vieja raigambre, muy acrisolada en principios yrigoyenistas, tienen esperanzas en una renovación generacional y sostienen que no debe haber perdón a los que conformaron alianzas con sectores de otras tendencias ideológicas, y en esa franja están los que jugaron en Avellaneda con un ex intendente, y como de esa forma dividieron al partido y hoy están los resultados a la vista.