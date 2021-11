Ha trascendido…

… que el demencial aumento de los medicamentos, desató duras críticas de la gente común y de lo que implica ir a la farmacia a comprar no sólo medicamentos sino también artículos de perfumería o remedios de venta libre como aspirinas, antigripales, etc. y ni qué hablar de pañales y algunas «cositas» más, y esto implica dejar la mitad de una jubilación y una gran parte del sueldo de un trabajador normal.



… que si bien se superó el desplazamiento del tránsito que va desde la calle 25 de Mayo hacia Lavalle, con estacionamiento en un sola mano, lo que fue significativo es que se realizaron excavaciones a metros de la Av. Mitre, en cañerías o desagües internos, y se dejó la tapa suelta, y al paso de algún auto, parece que tocaran el tambor. ¿Descuido o jugada estratégica para otras obras?



… que en la placita sita en Mujeres Argentinas y Salta, hay algo que no le cierra a los vecinos de Sarandí, pues ven con desconcierto que se abrieron ventanas en las paredes de una propiedad intrusada, destrozando los murales realizados por artistas avellanedenses, como José Satti. También se quejan los vecinos de que se estacionan autos sobre las veredas de la plaza, especialmente una estanciera/chatarra que ocupa un gran lugar e impide al paso peatonal.



… que frente a este espacio público, hay un histórico mercado frecuentado por muchos vecinos que merecen ser escuchados para poner «la casa en orden».



