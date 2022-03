Ha trascendido…

… que la determinación del ministro de Transporte de la provincia, lanzando un control ante las irregularidades en el tránsito, es de esperar que sea acompañada por las dependencias de los municipios, para hacer más certera esta excelente determinación.

… que entre las medidas que se deberían adoptar, es lograr que los semáforos funcionen en «honda verde» y no como en la mayoría de los casos, que uno libera y el otro corta la circulación por estar en «honda roja» y nadie se ocupa de su normalización, para acelerar la circulación y no taponando arterias como sucede no solo en las avenidas de la ciudad sino también en muchas rutas provinciales.

… que no sirve tomar fotos de móviles mal estacionados, sino que deben ser intimados por el personal que recorre las calles porque con las multas no se agiliza el tránsito, sino que solo tiene fines recuadatorios.