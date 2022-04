Ha trascendido…

… que según comentan algunos veteranos radicales que tienen raíces y que son amantes de la doctrina, no entienden por qué el comité central de la Avda. Belgrano está siempre cerrado y solo en alguna ocasión sus puertas muestran que existen. Varios de estos afiliados exigen una reactivación y restauración del centenario partido.



… que varios de estos radichetas, no quieren que el partido caiga como hasta ahora como furgón de cola en el PRO y se pierda su doctrina y los valores de su formación, destacando a algunos dirigentes que se plantaron y cuestionan propuestas de los macristas, como el caso del titular del partido que no quiere ser furgón de cola. Ejemplos tienen de sobra: Larralde, Illia y nada más…



… que una veterana militante boina blanca de activa participación cuando el partido estaba a full, pide que con urgencia los que tienen en sus manos la conducción en el distrito, encuentren una herramienta de transformación para cambiar la actual situación y poner en marcha el partido con miras al 2023.

