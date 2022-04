Ha trascendido…

… que resulta una burla a la sociedad, que numerosos dirigentes políticos, digan (como si la gente fuera tonta), que «éste no es un año para pensar en elecciones» y todos sus movimientos y declaraciones son una disputa por la gobernación, la intendencia, y no menos en los barrios por una banca en los concejos deliberantes.



… que para muchos vecinos residentes en las inmediaciones de las canchas de fútbol, ante los hechos de violencia que se viven en las calles cuando hay un partido entre las «intocables» barras bravas, se preguntan por qué razones ningún sector político de los que integran el Concejo Deliberante, toca el tema. (???)



… que si bien los más afectados son los residentes frente a las canchas de Independiente y Racing, también lo vive la gente cuando los que en el camino a las canchas se trenzan en las calles de la ciudad y no pasa nada.



Compartir Pin 0 Compartir