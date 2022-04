Ha trascendido…

… que saltó la liebre en el ambiente gremial de los municipales de Avellaneda, con muy duras críticas de los trabajadores por «medidas adversas a la función del sindicato (STMA) sito en Ameghino al 770″, según dijo un «changarín».



… que según las fuentes, la bronca surgió desde el jardín de la escuela «16 se Septiembre» perteneciente al STMA. Afirman que no solo no paga lo que está establecido para los docentes, sino que en forma inconsulta habrían determinado reducir la carga horaria, sin previa convocatoria gremial y reunión con lxs trabajadorxs que pertenecen al gremio.



…. que según afirman, también habrían desvinculado a trabajadores no pagando las indemnizaciones y adeudan horas extracurriculares y aplican una readecuación en forma inconsulta. Ante esta situación, SADOP ha iniciado reclamos en defensa de los derechos de los trabajadores.

Compartir Pin 0 Compartir