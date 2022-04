Ha trascendido…

… que los ocasionales transeúntes de la Av. Mitre, frente al Banco Ciudad, quedaron preocupados, cuando se generó una discusión, cuando los «Cuidadores Ciudadanos» determinaron que una señora que vendía algunos productos en la vereda, se debía retirar. Un vecino reaccionó y les dijo, «tiene que llevar el pan a su casa, no sean tan inhumanos…»



… que esto no quedó allí, luego, en un cambio de opiniones otro vecino dio como solución para superar este momento tan desagradable, que le cobren un «pequeño impuesto» por 3 o 4 horas de venta en las veredas. (???)



… que hay vecinos que tienen la costumbre de ser muy observadores y ven cosas que los que las tienen que ver, no las ven. Como el caso del alumbrado público en la Avda. Mitre y Craig, en Sarandí, frente a la farmacia, que hace varios años que está en forma continua encendida, tanto de día como de noche.¿Nadie se dio cuenta?.



