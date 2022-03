«Historias Vivas» este sábado en Sarandiarte

No hay forma de conocerse sin escarbar lo que fuimos. #HistoriasVivas es un viaje al pasado para entender/conocer el presente y, por qué no, el futuro. Galeano decía que estamos hechos de historias. Tan equivocado no estaba. Porque al fin y acabo, nosotros también seremos historias de alguien. Mejor que nos cuenten bien.

Actúan: Belén Martel, Matías Villalonga, Malena Romero, Joaquín Medina Ruesja, Maxi Godoy y Victoria Santoro.

Hoy, sábado 26 de marzo a las 20, en el Espacio Cultural Sarandiarte -Salto 63, Sarandí.