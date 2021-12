Hoy teatro en Sarandiarte: «Historias Vivas»

No hay forma de conocerse sin escarbar lo que fuimos. #HistoriasVivas es un viaje al pasado para entender/conocer el presente y, por qué no, el futuro. Galeano decía que estamos hechos de historias. Tan equivocado no estaba. Porque al fin y acabo, nosotros también seremos historias de alguien. Mejor que nos cuenten bien.

FICHA TÉCNICO ARTÍSTICA:

Idea:

David Bogado

Intérpretes:

Joaquín Medina Ruesja, Malena Romero, Ignacio Tato

Espacio escénico:

Julieta Capece

Dirección:

David Bogado



Duración: 40 minutos

Clasificaciones:

Teatro, Presencial, Adultos

SARANDIARTE

Salto 63 (mapa)

Sarandi – Buenos Aires – Argentina

Viernes – 21:00 hs – 10/12/2021