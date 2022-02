A horas de haber firmado la lista de unidad del partido Justicialista de Avellaneda, el ministro de Hábitat Jorge Ferraresi compartió en sus redes sociales que dio positivo de Covid.

«Quiero compartirles que me realicé el test de Covid-19 y me dio positivo. Me encuentro en buen estado y cumpliré con el aislamiento correspondiente. Sigamos cuidándonos».