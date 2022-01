Jueza federal pide la renuncia de los cuatro miembros de la Corte Suprema

La jueza federal de San Martin y secretaria del agrupamiento de magistrados, “Justicia Legitima”, Martina Forns, pidió la renuncia de los cuatro jueces de la Corte Suprema por su vinculación con las causas de espionaje y persecución judicial durante la gestión de Cambiemos. «No puede ser que haya jueces que tengan relación con causas de espionaje y la persecución judicial», dijo la magistrada en declaraciones radiales.

En declaraciones radiales la jueza federal de San Martin se pronunció en contra de la permanencia de en sus cargos de los cuatro miembros del máximo tribunal de Justicia por considerar que tuvieron vinculación con el espionaje y la persecución judicial llevada a cabo por el gobierno de Cambiemos.

«La situación refleja un hartazgo. No puede ser que haya jueces que tengan relación con causas de espionaje y la persecución judicial», dijo Forns en diálogo con el programa “La García”, que conduce la periodista Cynthia García, que se emite por la AM 750. «No queremos un poder judicial que no tenga una representación del pueblo. Los jueces deben dar el ejemplo y en esta Corte hay dos jueces que aceptaron ser jueces por decreto. Eso es una herida que no se perdona» agregó la magistrada recordando las designaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

La jueza habló del video de la Gestapo macrista y dijo que el material muestra cómo operaba la mesa judicial de Cambiemos. «Esto fue un plan sistemático para defender los intereses hegemónicos«, dijo Forns y detalló como una parte del poder judicial también fue víctima del hostigamiento. «Nadie puede resistir a estos ataques. Ante está situación muchos jueces eligieron no meterse en ciertos temas», expresó.

Luego, la jueza habló de la foto de Mauricio Macri con el procurador Julio Conte Grand y sostuvo que en ese encuentro ambos estaban operando. «Julio Conte Grand tendrá legitimidad jurídica pero perdió la legitimidad de la sociedad».

Los ataques contra su persona

«Todos estos hechos los hemos denunciado», puntualizó Forns, y recordó que es testigo en la causa que investiga la existencia de una mesa judicial. «No solamente conté todos los ataques personales que he recibido sino también relaté todo el mecanismo que utilizaba el poder hegemónico. Era muy llamativo ver que algunos medios adelantarán las denuncias que iban a hacer en el Consejo de la Magistratura o lo que iba a resolver la Corte en la causa tarifas. Ahora vemos descarnadamente cómo era la manera en la que operaban estas tres capas de poder», dijo la jueza denunciando la colusión entre el poder judicial, mediático y el político-económico.

Marcha del 1 de febrero

Forns se mostró contenta con la amplia convocatoria para la marcha del primero de febrero frente a la Corte Suprema de Justicia, donde distintas organizaciones se manifestarán contra el funcionamiento de gran parte del Poder Judicial y para pedir «el fin del lawfare«. «Creo que va a haber una manera muy alta y están muy preocupados», señaló.

«Esto es una expresión de un montón de sindicatos, de agrupaciones sociales, de representantes de presos políticos, de diversidades que bregamos por democratizar al poder judicial. No solamente han sido perjudicados los sindicatos u organizaciones sino la gente común que va a buscar justicia y no la encuentra», completó la magistrada. (InfoGEI)Jd