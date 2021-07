«Las cosas por su nombre: expropiación, no

Así se manifestaron jóvenes pertenecientes al espacio del Frente Renovador de Avellaneda a los que se los entrevistó acerca de la ordenanza tan cuestionada que otorga al municipio la facultad de expropiar.

En respuesta a ello Luca Bertolotto, joven abogado se manifiesta diciendo:“…Jamás apoyaríamos las expropiaciones. La expropiación es un instituto jurídico excepcional que se da cuando un bien registrable se declara de manera unilateral de utilidad pública sin mediar con el propietario. De esta manera la administración fundamenta sus acciones en función del interés general. La ordenanza no establece tal situación, por el contrario. Lo que aquí se establece es una invitación a determinados vecinos a conformar un registro de bienes inutilizados de tamaña carga tributaria a los efectos de conversar la venta de dichas parcelas. Por lo que propongo que no utilicemos términos jurídicos con connotaciones negativas o temerosas, más bien llevemos a los vecinos claridad en las palabras y tranquilidad en las determinaciones que se toman.”

Sumando un aporte con mirada femenina Elizabeth Gil miembro del mismo espacio agrega:“…Avellaneda crece demográficamente y se hace difícil dimensionar a simple vista. Pensemos en los alrededores de la vieja curtiembre Alonso en el barrio de Castellino, donde antes funcionaba, había quedado un edificio en ruinas de más de cien mil metros cuadrados, con todos los problemas de higiene, intrusamiento, inseguridad, etc. que esto conlleva, deprimiendo y deteriorando toda la zona. Luego de ser declarada de interés público y adquirida por la municipalidad, pasó a ser sede de la Universidad de Avellaneda. El barrio volvió a brillar y esas calles deshabitadas se llenaron de estudiantes, nuevos comercios, pequeñas pymes, transporte público etc. De esta misma forma, tenemos en la ciudad espacios pertenecientes a privados en los que se detectan deudas hacia el municipio desde hace décadas, así como empresas quebradas con edificaciones en estado de abandono o propiedades directamente abandonadas (muchas de ellas intrusadas), a veces incluso en el mismo centro de la ciudad; y aquí el gobierno local tiene que tener herramientas para poder solucionar estas situaciones, siempre a través de la debida compensación pecuniaria y pertinente que conlleva la venta de dicha propiedad y siguiendo un proceso de declaración de interés público, y con muchas alternativas previas.“

Por su parte, el joven Jonathan Benniga culmina diciendo. ”… El municipio viene a dar una solución, no solo para aquellos que no pueden soportar la carga tributaria, sino también para allanar el camino de aquellos que tienen derecho a una vivienda. Avellaneda cuenta con un importante programa de acceso a la vivienda proveniente de la órbita nacional, específicamente por la iniciativa del Ing. Jorge Ferraresi, actual Ministro de Hábitat de la Nación, que, como dirigente político, y vecino de la ciudad, supo interpretar la necesidad de garantizar derechos fundamentales de sus conciudadanos. No queremos más estafas como lo fue el elefante blanco de Av. Pavón en donde manos privadas despedazaron la ilusión de muchos vecinos…”

Los miembros del espacio quisieron llevar tranquilidad a los vecinos, aclarando que de ninguna manera es esto un atropello a sus derechos, sino una herramienta para poder mejorar la calidad de vida de los avellanedenses. Avellaneda es una ciudad post industrial, que tiene que mejorar su proceso de urbanización. Para eso se necesitan soluciones que permitan tanto a vecinos como al municipio agilizar el traspaso de bienes en estado de abandono y destrabar situaciones que vienen estancadas hace décadas, como son terrenos baldíos o ex fabricas abandonadas o incluso proyectos que están en stand by hace años como el mencionado “elefante blanco”. Es una herramienta para seguir mejorando la calidad de la ciudad, y siempre respetando el debido proceso, los derechos de los vecinos y la propiedad privada en conjunto con una visión social de la comunidad. No hay atropellos de ningún tipo.