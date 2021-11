Las exportaciones de bienes son las más altas en los últimos ocho años

De acuerdo con un estudio de la Universidad nacional de Avellaneda, en los primeros diez meses del año 2021, las exportaciones alcanzaron los US$ 65.141 millones. Asimismo, el intercambio comercial aumentó con respecto al mismo período del año 2020 un 43,3% y se ubicó en US$ 116.342 millones. Por su parte, los bienes de capital computaron un avance en términos interanuales de 24,9% debido a una suba de 17,6% en las cantidades y de los precios de un 6,0%.

Considerando de manera conjunta las exportaciones e importaciones, en los primeros diez meses del año 2021, los mayores socios comerciales del país fueron Brasil, China y Estados Unidos.

Las exportaciones a la mayor economía de Sudamérica, Brasil, se incrementaron un 52,3% en términos interanuales y alcanzaron los US$ 9.500 millones. Por su parte, las ventas externas a China registraron un aumento de 18,0% y sumaron US$ 5.621 millones. Por último, las exportaciones a Estados Unidos se expandieron un 42,8% y se ubicaron en US$ 4.012 millones.

En el mes de octubre, las exportaciones de los principales rubros se expandieron de manera considerable en términos interanuales. Las MOA y las MOI aumentaron un 16,5% y 56,8% respectivamente, por su parte, los PP incrementaron sus ventas al exterior un 73,7%. Análogamente, los CyE avanzaron un 153,2%.

Incremento de las exportaciones

La suba del 56,8% de las exportaciones de las MOI se explican por el avance del 27,5% de las cantidades y de los precios en 21,8% con respecto a igual mes del año anterior. La expansión del 16,5% de las MOA resultó debido al aumento de los precios del 21,0%, puesto que las cantidades retrocedieron un 4,3%. Por lo mismo, el incremento del 73,7% de los PP se debe por el crecimiento del 39,2% de los precios y del 24,3% de las cantidades. Por último, el crecimiento del 153,2% de los CyE se debe principalmente a la expansión del 102,6% de los precios y del 25,0% de las cantidades.

En octubre del corriente año, el saldo comercial alcanzó los US$ 1.601 millones. Por lo mismo, las exportaciones se ubicaron en US$ 6.848 millones, por su parte, las importaciones computaron US$ 5.247 millones. En el décimo mes del año 2021, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) se incrementó un 39,4% interanual y registró un monto de US$ 12.095 millones.

Saldo balanza comercial

De igual modo, la balanza comercial en los primeros diez meses del corriente año computó un superávit comercial de US$ 13.940 millones con respecto a igual período del año 2020. Los superávits comerciales alcanzados durante los años 2019 y 2020, a excepción de diciembre del año pasado, se explican principalmente por la profunda crisis económica iniciada en el segundo trimestre del año 2018 y agravada por la irrupción de la pandemia de coronavirus, es decir, la caída de las importaciones a causa de la recesión económica posibilitó que la balanza comercial registre de manera continua saldos comerciales positivos durante el período analizado.

Incremento de las importaciones

En octubre del año 2021, las importaciones se incrementaron un 31,0% con respecto al mismo mes del año pasado y alcanzaron los US$ 5.247 millones. La suba de las importaciones se explica principalmente por un aumento de las cantidades del 11,1% y en los precios de 17,9%. La mayor actividad económica y el bajo nivel registrado en octubre del año 2020 debido a las medidas adoptadas por el gobierno nacional a fin de bajar la velocidad de los contagios por coronavirus resultan ser la causa del aumento del 31,0%. En términos desestacionalizados, las importaciones se contrajeron un 5,5% con respecto al mes anterior, por su parte, la tendencia ciclo retrocedió un 0,8% con respecto al mes de septiembre del año 2021. (InfoGEI)Jd