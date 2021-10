Los profesionales de la salud pública bonaerense realizarán un paro de 24 hs. el próximo miércoles

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) anunció un paro de 24 horas para este miércoles 6 de octubre, con caravana en La Plata, en rechazo de la propuesta paritaria del gobierno bonaerense de Axel Kicillof.



«Por muy amplia mayoría de los mandatos de asamblea, el Congreso de Delegados y Delegadas de CICOP rechazó la propuesta realizada por el Gobierno provincial el pasado 29 de septiembre», explicaron hoy mediante un comunicado, donde relataron que «todas las asambleas coincidieron en que la oferta salarial es insuficiente y no se corresponde con las necesidades» del sector «y mucho menos con la enorme tarea realizada por el equipo de salud durante la pandemia».

Además, la propuesta fue rechazada «por no contemplar algunos reclamos que venimos llevando adelante desde hace mucho tiempo, como el reconocimiento de todos los aportes previsionales que venimos realizando desde el año 2015», recordaron, y agregaron que «el Estado provincial sigue sin resolver la aplicación de los decretos de desgaste laboral, perpetuando una situación que lesiona derechos adquiridos y perjudica a trabajadores que estarían en condiciones de jubilarse haciendo uso de sus propios aportes ya realizados», situación que calificaron de «inaceptable» y que «perjudica fundamentalmente a quienes siendo mayores de edad han arriesgado su vida trabajando desde que comenzó la pandemia».

«Es tiempo de reparación y reconocimiento para el personal de salud, y es tiempo de que el Estado provincial reconozca el desgate laboral que padecemos quienes sostenemos el funcionamiento del sistema público de salud y la sobrecarga laboral que tuvimos durante los últimos 15 meses», reflexionaron desde el gremio.

Además, recordaron que durante la última audiencia paritaria «nuestra delegación adelantó a los funcionarios del Gobierno que en este contexto la propuesta salarial era insuficiente, postura que fue compartida por todos los gremios con participación en la ley 10.471 y ratificada por las asambleas», por lo que «las y los profesionales de la salud y el personal sanitario en su conjunto exigimos al Gobierno un justo reconocimiento al rol que hemos jugado sosteniendo la atención de la población, poniendo el cuerpo en la primera línea para evitar que el sistema sanitario colapse en los peores momentos de la pandemia».

«Esperamos que el Estado provincial haya tomado nota de lo expresado por todos los gremios de la salud e instamos a tener una nueva convocatoria a la brevedad para darle continuidad a la negociación con una propuesta salarial acorde a la realidad de nuestro sector y que de una respuesta integral a todos nuestros reclamos», reclamaron, y finalizaron al afirmar que «la salud no puede seguir esperando y es tiempo de reparación y justo reconocimiento».