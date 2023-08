El peligro que significa que niños de corta edad viajen como acompañantes en motos

Es preocupante que los organismos de seguridad vial no actúen frente al paso de motos que transportan niños de corta edad y en varios casos de a dos y que no tienen -por lo menos- casco de protección, lo que es muy peligroso, teniendo en cuenta que en muchos casos sus conductores ni siquiera respetan los semáforos y circulan de contramano.



En su momento se había dispuesto que solo pueden viajar como acompañantes jóvenes de 16 años en adelante. La ley argentina solo indica que todos los acompañantes deben viajar atrás del conductor.



Estos son temas que no parecen despertar la inquietud de los ediles, siendo un caso puntual donde hay un real peligro de vida de los niños, frente a la imprudencia de muchos padres, por lo que se hace necesario una determinación oficial para tomar acciones terminales frente a estas imprudencias que suelen ser factor de accidentes fatales.