El orfebre Juan Carlos Pallarols aseguró que Milei le pidió un "bastón con melenita"

El candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, desmintió al reconocido orfebre diciendo que "es un mentiroso" y que en caso de ganar pedirá que los atributos no los haga Pallarols.

Milei desmintió las afirmaciones de Pallarols. "Tremendo mentiroso", comenzó su descargo Milei, y continuó: "No saben siquiera armar una mentira. Siendo yo un bilardista fanático jamás me pondría la vestimenta del ganador hasta que no termine el partido...".

"En caso de ganar pediré de manera explícita que mis atributos no los haga Pallarols", completó Milei, enojado con el reconocido orfebre.