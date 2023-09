Massa anunció que si es presidente, o tal vez antes, eliminará el impuesto a las ganancias

En declaraciones al canal de C5N, Massa señaló que "un laburante, por ahora, paga impuesto a las Ganancias, y digo por ahora, porque si soy presidente, los trabajadores no van a pagar impuesto a las Ganancias, y yo no soy como Macri porque lo vengo bajando, arrancamos con 2,4 puntos y lo planteé en el Congreso, y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema de ganancias".



El ministro respondió afirmativamente a una pregunta sobre si saca ganancias, si es presidente. "Si, o tal vez antes", enfatizó el ministro.



"Por qué no comparamos cuánto le cobran al laburante de impuesto a las Ganancias cuando directivos de compañías no pagan por exenciones que tienen desde el punto de vista tributario", se preguntó Massa.



El jefe del Palacio de Hacienda señaló que "esa es una discusión que hay que dar".

TELAM