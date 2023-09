Comienza una nueva era en Avellaneda

Luego de 24 largos años, tras la última temporada en el viejo TNA, la Academia vuelve a la escena en una de las categorías más importantes del país. Ya quedaron atrás las buenas campañas en el ámbito metropolitano y Federal, ahora comienza un nuevo desafío: Liga Argentina, en su temporada 2023-24.

De cara a este nuevo camino, el conjunto dirigido por Fernando Rosanova ya comenzó con los intensos entrenamientos. Previo al arranque de pretemporada, el entrenador contó con aquellos jugadores que renovaron en la institución para realizar entrenamientos individuales. Este grupo de jugadores está conformados por: Nicolás Remolina, Pedro Pérez Disalvo, Matías Núñez, Matías Fernández y Lucas Anegón.

Desde la primera semana de septiembre, con la llegada de los refuerzos para esta temporada, Racing comenzó con las prácticas formales durante toda la semana. Este grupo está integrado por: Rafael Rosende (ex Gimnasia de La Plata), Luciano Silva (ex Rivadavia Básquet) quienes completan el cupo mayor. En ficha U23 se sumó Agustín Silva (ex Bancario de Gualeguaychú) y Joaquín Briseño (ex S y D San José) que completa la ficha U21. Además, también se encuentran entrenando con el plantel los juveniles U19 del club, Nicolás Wazczuk, Bautista Benítez Ruesta y Luca Gagliardi.

La Academia sigue con los entrenamientos enfocado en hacer una buena campaña en este nuevo proyecto, mientras tanto, en Avellaneda esperan con ansias lo que será el calendario inicial.

Informe y foto: Prensa Racing Club