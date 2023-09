Ha trascendido...

... que lo importante de estas elecciones, es que la gente muchas veces está desinformada y emite juicios sin sentido, apoyando propuestas sin haberlas profundizado y sin darse cuenta de que ése no es el mejor camino, en especial para la patria chica: solo se debe observar cómo está el municipio y cómo está Lanús, gobernado por Grindetti, donde ni los remises quieren ir para no romper los autos.

... que no deberían olvidar cómo dejaron la comuna algunos ex funcionarios que fueron no solo pícaros, sino que dejaron las arcas municipales destruidas y ahora salen como «consejeros de campaña». Deberían dejar de dañar a las fuerzas donde se los ve colgados, por más de que algunos los «protejan».