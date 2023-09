Lanús: un kinesiólogo violó a una mujer de 85 años con Alzheimer

"Nunca me hubiera imaginado que las cámaras que puse era para ver lo que le pasó a ella. Mi mamá puede caminar con el trípode porque se cayó siete veces, parecía que tenía quebradura de cadera, gracias a Dios no, y me recomendaron hacer una seria de kinesiología por eso contraté a Julio César Díaz para que viniera hacer el tratamiento a mi mamá", relató este martes Cristina, la hija de la víctima, a C5N.

Julio César Díaz, de unos 70 años, entró a la casa de Cristina recomendado por el neurólogo de su madre. Durante las sesiones se encerraba en el cuarto con la anciana mientras la cuidadora de la mujer estaba en otro lugar de la casa.

Cristina quiso asegurarse de que su madre evitara salir a la calle y por eso buscó a través de las cámaras del departamento a la anciana y a su cuidadora. Lo que vio en vez la horrorizó.

"Vi que en el comedor no había nadie y cuando miré en la cocina estaba la señora que la cuida hablando por teléfono y me acordé que el día que venía el kinesiólogo y fui a esa cámara y me encontré con algo que no lo podría creer. Me quedé shokeada con la situación porque mi mamá estaba sin ropa interior y él con los pantalones bajos", recordó Cristina.

Personal de la Policía municipal de Lanús y la Policía Bonaerense detuvo esta semana a Díaz en Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires, tras lo cual el hombre fue trasladado a una celda de la Comisaría 2° e imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

La causa recayó en la UFI N°8 de la jurisdicción, a cargo de la fiscal Mariela Montero, mientras entiende la jueza Estela del Carmen Mollo.

"Esta detención llevó un proceso de dos meses. Dentro de lo que me tocó pasar las autoridades tomaron el caso enseguida. La médica legista me dijo que no era la primera vez que lo hacía porque le encontraron lastimaduras a mi mamá", señaló la hija de la víctima.

