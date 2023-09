Provincia | 14 sep 2023 Comunicado del Colegio de Kinesiólogos acerca de quien violó a anciana con Alzheimer en Lanús 07:32 |El Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Bs. As. informa que el señor Julio César Díaz no se encuentra matriculado en la Provincia de Buenos Aires y que no posee el título de grado universitario registrado como Profesional de la Kinesiología.