Workshop en ocasión de los 75 años del Profesor Juan Enrique Santos

En este Primer Anuncio, se dan a conocer los oradores confirmados:

Jing Ba

Director School of Earth Sciences and Engineering, Hohai University, Nanjing, China

José M. Carcione

School of Earth Sciences and Engineering, Hohai University, Nanjing, China; Associate of National Institute of Oceanography and Applied Geophysics, OGS. Trieste, Italy

Claudia L. Ravazzoli

Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, Universidad Nacional de La Plata

Patricia M. Gauzellino

Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, Universidad Nacional de La Plata

Robiel Martínez Corredor

Halliburton, Colombia

Gabriela Savioli

IGPUBA, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires

Para más información: https://igpuba.fi.uba.ar/novedades

Con el Segundo Anuncio se informará un link para acceso virtual a las presentaciones