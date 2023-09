Ha trascendido...

... que vecinos de Gerli cansados de la inseguridad y los «límites ridículos» de las fuerzas policiales para no actuar cuando el delincuente cruza la avenida divisoria de los distritos, dicen que "roban y los 'milicos' no pueden atraparlos por no pertenecer a ese distrito, y los chorros escapan como ratas y no hay gato con uniforme que pueda actuar.

... que numerosos vecinos, preocupados por el daño que pueden causar pesados camiones en la calle Heredia, donde está instalado el primer conducto de desagüe que sacó el agua de Gerli, piden un ruta por donde circulen los camiones de gran tonelaje para prevenir daños a las propiedades.