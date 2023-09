Avellaneda logró 32 medallas en los Juegos Bonaerenses

En Mar del Plata, cerca de 300 vecinos y vecinas del Municipio de Avellaneda participaron de la Final Provincial 2023 de los Juegos Bonaerenses luego de cinco días de competencia.





Nuestra delegación de deportistas, adultxs mayores, artistas y personas con discapacidad obtuvo 32 medallas en total: 18 doradas, seis de plata y ocho de bronce. De esta manera, Avellaneda logró posicionarse, en el certamen deportivo y cultural más importante de la Provincia, entre los 10 mejores distritos del medallero.





Las medallas doradas se obtuvieron en las siguientes categorías:



NATACIÓN:

Universitarios-Femenino, Libre - 100 Espalda

Universitarios-Femenino, Libre - 100 Libres

Universitarios-Masculino, Libre - 100 Libres

Sub 14 – Masculino, No Federados - 100 Mariposa



VIDEO MINUTO

Universitarios - Ambos Sexos, Libre



ATLETISMO CAMPO

Sub 16 – Masculino, Libre - L Martillo



ATLETISMO PISTA

Sub 18 – Masculino, Libre - 100 M



NATACIÓN PCD

Sub 16 – Masculino, Libre - 25 Metros Libres- S 7

Sub 16 – Femenino, Libre - 25 Metros Pecho- Sb 9

Sub 16 – Femenino, Libre - 25 Metros Espalda- S 14



CESTOBALL

Sub 17 – Femenino, Libre



CESTOBALL 3 x 3

Sub 15 – Femenino, Libre

Universitarios – Femenino, Libre



LUCHA LIBRE

Sub 14 – Masculino, Libre - 40 A 50 Kg



FÚTBOL 5

Sub 18 – Femenino, Escolar Abierta



BEACH VOLEY

Sub 16 – Masculino, Libre



GIMNASIA ARTÍSTICA

Sub 15 – Femenino, No Federados - Nivel 1 - Promocional Libre Con Restricciones



FÚTBOL 11

Sub 16 – Femenino, Escolar Abierta



Medallas plateadas:



FOTOGRAFÍA

Única - Ambos Sexos, Libre - Adultos Mayores



PATÍN

Sub 13 – Femenino, Libre - Segunda B



ARTES PLÁSTICAS (DIBUJO)

Sub 18 - Ambos Sexos, Libre



TAEKWONDO

Sub 14 – Femenino, Libre - Más De 59 Kg



ATLETISMO CAMPO

Sub 16 – Masculino, Libre - Salto Alto



NATACIÓN PCD

Sub 16 – Masculino, Libre - 25 Metros Libres- S 9



Y en bronce:



ATLETISMO CAMPO

Sub 14 – Masculino, Libre - L Martillo

Sub 16 – Femenino, Libre - L Martillo

Sub 18 – Femenino, Libre - Salto Triple



SKATE

Sub 18 – Masculino, Libre - Skate Sub 18 Masculino

Universitarios – Femenino, Libre - Skate Universitario Femenino



TAEKWONDO

Sub 14 – Femenino, Libre - 55 A Menos De 59 Kg



ATLETISMO PCD PISTA*

12+ - Femenino, Libre - Intelectual "C" Síndrome Específico - 80 Mts.



COCINEROS BONAERENSES (PLATO PRINCIPAL)

Sub 15 - Ambos Sexos, Libre