Radio UNDAV en el Primer Encuentro y creación del Consejo Federal de Radios Públicas

Radio UNDAV formó parte del Primer Encuentro y creación del Consejo Federal de Radios Públicas. Junto a emisoras universitarias de ARUNA estuvo presente en la constitución de la Asociación Civil que nuclea a las radios dependientes del Estado nacional, las provincias, los municipios y las universidades nacionales.



Del acto fundacional participaron el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Agustín Rossi; el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross; la subsecretaria de Medios Públicos, Rosaura Audi, la Presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano; y el Director ejecutivo de Nacional, Alejandro Pont Lezica.



La emisora de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) participó del encuentro, realizado los días 26 y 27 de septiembre, a través del secretario de Cultura y Producciones Audiovisuales Mg. Rodolfo Hamawi y la coordinadora de Radio UNDAV e integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Argentinas (ARUNA), Mg. Noelia Giorgi.



Cabe destacar que la incorporación de las emisoras universitarias al Consejo Federal de Radios Públicas es una tarea que se realizó desde la UNDAV a través del director de Medios Mg. Mario Giorgi, quien en este primer encuentro participó en el conversatorio sobre “Política y economía” junto a Alfredo Zaiat y Darío Villarruel con la moderación de Luisa Valmaggia.



El objetivo del Consejo Federal de Radios Públicas que nuclea a las emisoras dependientes del Estado nacional, las provincias, los municipios y las universidades nacionales de todo el país, es fortalecer y potenciar el desarrollo de los medios públicos, planificar políticas conjuntas de gestión e intercambiar experiencias de trabajo.



En este sentido, el jefe de Gabinete de Ministros Agustín Rossi expresó que " la decisión de crear este Consejo Federal de Radios Públicas de la Argentina es muy buena, invitar a todo el resto de las radios universitarias, las radios municipales, las expresiones provinciales que pudiesen existir, es absolutamente necesario y está bueno el momento.¿Por qué está bueno el momento? Porque yo creo que cuando te atacan no hay que retroceder, tenés que salir adelante sin agachar la cabeza, y dar debate con tus valores y creencias".



"No sirve el debate de Estado chico o Estado grande, existe el debate de Estado presente o Estado ausente. El Estado presente es el Estado que nosotros defendemos. El Estado ausente es el Estado que le sirve solamente a un sector de la sociedad y no a los sectores populares" aseguró el candidato a vicepresidente de la Nación.



