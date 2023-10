BASTA MILEI, HASTA ACÁ LLEGASTE

La desestabilización del sistema bancario al pedir que los ahorristas no renueven y retiren los plazos fijos de los bancos es de una destructividad inusitada nunca vista por un candidato que dice que viene a proponer algo distinto para el futuro de los argentinos. La presión de las cuevas financieras en connivencia con el candidato Javier Milei hizo perder en un día los ahorros de todo un mes a los argentinos. Los dichos nefastos que arrojó Javier Milei sobre la moneda nacional visibilizan el desprecio que tiene por nuestra soberanía económica e institucional. No vamos a tolerar que destruya nuestras inversiones y nuestras empresas al desestabilizar, por un voto o un cargo, la economía doméstica y consecuentemente nuestras pymes. Es inobjetable que esta corrida financiera buscó tirar para atrás las medidas que el Ministerio de Economía viene impulsando desde hace 60 días para mejorar el poder adquisitivo de la población y la salud del mercado interno. Creen vale todo para ganar una elección. Es claro, los únicos perjudicados por esta canallada seremos los pobres, los trabajadores y las pymes. Las devaluaciones traen incremento de precios e incremento de la inflación. No es por acá. Hacemos un llamado a las y los argentinos a actuar en defensa propia el próximo 22 de Octubre en las urnas. Solo un proyecto de producción y trabajo en el marco de la unidad nacional y con una mirada de desarrollo nacional con inclusión social puede abordar CON RESPONSABILIDAD los desafíos que la Argentina transita. PYMES SI, MOTOSIERRA NO. POR EL FUTURO DE LOS ARGENTINOS ELEGÍ TRABAJO Y PRODUCCIÓN.