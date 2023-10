Massa y Kicillof pidieron a los intendentes redoblar esfuerzos para ganar el balotaje

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunieron este miércoles en La Plata con los intendentes electos del peronismo en ese distrito y les pidieron trabajar para aumentar el caudal de votos en el balotaje del 19 de noviembre porque "la elección no está ganada".



"Si ganamos en la provincia de Buenos Aires por una muy buena diferencia, ganamos el balotaje", dijo Massa al mandatario bonaerense y a los más de 80 jefes comunales electos del justicialismo durante el encuentro que se llevó a cabo en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial, informaron fuentes partidarias.



Las fuentes especificaron que "Massa les agradeció tanto a Kicillof como a los intendentes el trabajo realizado, puso de relieve que el resultado de la provincia de Buenos Aires fue determinante para el triunfo sobre Javier Milei (La Libertad Avanza) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) porque fue el distrito en donde se obtuvo la mayor diferencia, y pidió trabajar para aumentar ese porcentaje de votos".



Previo al encuentro con los intendentes -del que participaron la vicegobernadora, Verónica Magario; los ministros de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y el jefe de Asesores, Carlos Bianco- Massa y Kicillof se reunieron en forma privada.



Massa valoró especialmente la campaña que hizo Kicillof y cómo "se rompió el lomo" para obtener el triunfo en los comicios, y les solicitó a los presentes "salir a explicar que mientras Milei destruye y ofrece motosierra, nosotros construimos un futuro", añadieron los voceros.



Otra línea que bajó Massa fue que "la elección no está ganada. No hay ser triunfalistas, sino humildes y redoblar esfuerzos para lo que viene y salir a buscar votos". Y resaltó que "es con todos, hay que ir a abrazar a todos".

Si bien el postulante presidencial -que le sacó más de seis puntos a Milei en la elección del domingo pasado- no especificó a qué sectores salir a convocar, sí planteó nuevamente la necesidad de poner el foco en "hacer un gobierno de unidad nacional y de terminar con la grieta para poder abrir un tiempo nuevo".



Un intendente que participó del cónclave apuntó que Kicillof les pidió "no sacar las sombrillas de UxP de las calles, porque la campaña no terminó".



Tras el encuentro, Kicillof dio una conferencia de prensa en la que graficó que "fue una reunión con los 84 intendentes entrantes y salientes, para agradecer, para hacer un reconocimiento y un festejo en persona por el resultado de UxP".



El mandatario subrayó que en la charla se planteó que "seguimos en campaña porque es crucial para cada uno de los distritos y para la provincia en su conjunto que el próximo gobierno nacional sea uno que cree en la producción y en el trabajo nacional".



"Esta provincia necesita más educación y salud públicas, más universidades, más presencia del Estado en materia de seguridad. En la provincia se votó la defensa de lo que hizo y por todo lo que falta", describió el mandatario, y pidió imaginar qué pasaría si hubiera "obra pública cero", tal como plantea Milei.



Al respecto, apuntó que en la reunión Massa presentó además su plan de obra pública y para seguridad para el distrito y los 135 municipios.



Sostuvo Kicillof: "Le ofrecimos a Massa colaborar, porque no es solamente una cuestión partidaria, de principios o que tenga que ver con la marcha peronista, sino que está en riesgo continuar con políticas centrales para la provincia".



"No quiero decirle al pueblo de la provincia de Buenos Aires que no hay un Gobierno nacional que acompañe lo que el pueblo expresó en las urnas cuando ofrecimos políticas de fomento de la industria nacional, de soberanía, de federalismo, con ideas democráticas en torno a la memoria, la verdad y la justicia", continuó Kicillof, y añadió que "se necesita que en el Gobierno nacional haya políticas en sintonía con esto".

Remarcó que "necesitamos un gobierno que aplique políticas que tienen que ver con el bienestar de los y las bonaerenses, no con la motosierra".



Y afirmó que se abrirá "un diálogo con todas las fuerzas argentinas y de la provincia de Buenos Aires, particularmente las que creen en la memoria, la verdad y la justicia; que creen en la educación pública, en la salud pública, en la infraestructura, en el desarrollo nacional y en su bandera".



"No hay que relajarse ante el riesgo que implica el avance de la derecha. Así como construimos la victoria en la provincia, vamos a impulsar con toda nuestra fuerza el triunfo de UxP el próximo 19 de noviembre. El 22 fuimos a votar con la bandera y ahora en el balotaje vamos a llevarla de nuevo", concluyó Kicillof.

TELAM