Ha trascendido...

... que ya terminado el proceso electoral local con el triunfo del oficialismo, seria urgente que quienes tienen responsabilidad sobre la circulación del tránsito, pongan la lupa en la esquina de Mujeres Argentinas y la Av. Mitre en Sarandí, ante las protestas (bocinazos insoportables) y regular los semáforos para un desplazamiento fluido y no tan desconcertante.

... que este no es el primer caso donde sin duda hace falta un real "semaforólogo" capaz, para que el tránsito se desplace con fluidez y no como actualmente con la onda roja, donde un semáforo libera y el próximo corta, esto genera grandes taponamientos como en el caso de la Avda. Belgrano, ingreso a la ciudad desde Capital por el puente Pueyrredón y no menor en H. Yrigoyen, Mitre, etc.