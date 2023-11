Acusan a la empresa médica Galeno de querer vaciar sanatorios La Trinidad

La Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) anticipó hoy miércoles 8 de noviembre que seguirá con su plan de lucha en caso de no ser escuchados por la empresa de salud Galeno, luego del paro de 48 horas que realizaron en las dos sedes del Sanatorio La Trinidad de San Isidro este lunes 6 y martes 7 de noviembre "en reclamo de aumento salarial acorde al proceso inflacionario que tanto afecta al bolsillo de los trabajadores médicos", y en ese marco advierten que "Galeno quiere vaciar los sanatorios La Trinidad con maltrato laboral, violencia laboral, el pago atrasado de salarios y sueldos, por lo que los médicos y las médicas se están yendo y la clínica se está quedando sin profesionales, y ese es el objetivo que se proponen, que se vayan los médicos y que terminen cerrando".

"Lo que queremos es sentarnos a charlar y nos cortaron el diálogo hace más de un año", explican desde AMRA mediante un comunicado, y acusan a Galeno de imponer "un Convenio Colectivo con salarios a la baja, desoyendo el pedido de las y los profesionales de ser representados por nuestro sindicato AMRA".

"Somos un sindicato hecho por y para trabajadores, y exigimos salarios justos y el reconocimiento a nuestra tarea. Nos vemos en la obligación de parar aunque no dejamos de atender urgencias ni guardias y estamos reclamando ante una empresa con mucho poder que amenaza y hostiga laboralmente a los profesionales", detallaron desde el sindicato médico argentino.

Y finalizaron al explicar que "mientras tanto, las cuotas siguen aumentando pero los salarios no. Por esta razón, muchos médicos y médicas terminan renunciando y abandonando las cartillas, ya que no llegan a fin de mes o deben sumar múltiples empleos. Esta no es la atención que los pacientes merecen ni por la cual pagan. ¡Sin salarios dignos, no hay médicos!".

Prensa AMRA