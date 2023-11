Litza: “Massa es el único que tiene la capacidad y el carácter para conducir los destinos del país”

“Del otro lado está Milei, que no supo aclarar sus permanentes contradicciones. Y esto no es menor porque no se puede agregar más incertidumbre y miedo. Mientras Massa ofrece certezas, Milei no aclara si va a eliminar los subsidios, no dice cómo va a dolarizar y hasta reconoce que va a cobrar por la educación”, subrayó la diputada de Avellaneda.

“De eso se trata el debate. De ser claros frente a quienes tienen la responsabilidad de elegir al próximo presidente. Y Milei, o bien mintió durante toda la campaña, o mintió en el debate*, agregó.

Sobre cómo respondieron los candidatos frente a las expectativas del electorado, Litza sostuvo que “la Argentina necesita estabilidad, orden, prudencia y responsabilidad para salir adelante. Son todas cualidades que vimos en Massa. Milei no está a la altura de lo que Argentina necesita*.

El carácter

Consultada sobre porqué se pone tanto el acento en el carácter de los candidatos, la diputada del FR sostuvo que no es un tema menor. “Massa demostró carácter presidencial. No se puso nervioso, no reaccionó a los ataques y mantuvo un tono sereno durante las dos horas de debate”. En cambio, al referirse a Milei dijo que “no pude ser que si no lo dejan leer tenga momentos en que se queda sin argumentos y directamente se vea obligado a ceder la palabra”.

Finalmente, la diputada hizo referencia a dos modelos de país. “En definitiva, lo que quedó claro es que Massa quiere se el presidente de los trabajadores. De un gobierno de unidad que entierre el negocio de la letra. Que defiende nuestra soberanía sobre Malvinas, la educación pública, a las PyMEs, a los exportadores, al país federal, y al conocimiento. Es el candidato que propone 10 políticas públicas estratégicas y de consenso para el desarrollo del país. Y para un futuro mejor para todos los argentinos y argentinas”.