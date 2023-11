Argentina no puede otorgarle una oportunidad de presidir la nación a una persona inexperta políticamente e inestable emocionalmente

Por: Armando Bertolotto

En nuestro País, hoy estamos viendo un caso similar con Javier Milei: Un hombre de más de 54 años (es mayor qué Sergio Massa) que se comporta como un adolescente mediático, irascible, misógino, intentando con una motosierra al aire y palabras irreproducibles, convertirse en el Beppe Grillo argentino, y para peor con ínfimas de ser Presidente.

Un energúmeno que declara "Voy a trabajar para intentar qué las Malvinas sean Argentinas" sentando un precedente que puede hacer volar por el aire todo el trabajo diplomático realizado estos últimos años donde la Unión Europea reconoce con el nombre de Malvinas.

Esto es como reconocer que "No lo son" y hasta poner en duda si alguna vez lo fueron.

Un sujeto que declara que habla y recibe inspiración de un perro muerto. Qué otro de sus canes se llama Murray en honor de Murray Rothbar un economista ultraliberal que hasta proclama que un ser humano puede vender sus órganos hasta el corazón, como ejemplo que es como vender su vida.

Rothbar también nos dice qué nadie es responsable por sus hijos y hasta existe la libertad de no abrigarlos, alimentarlos, educarlos y hasta regalarlos o venderlos.

Ni salud pública ni educación, ni seguridad, ni ríos ni mares, todo se puede privatizar. Que solo sobrevivan los más aptos (o tramposos) sin igualdad de oportunidades.

A otro de sus perros, Milei le pusó Milton, en honor a Milton Fridman, economista ultraliberal inspirador de los nefastos Chicago Boys argentinos comandados por Martínez de Hoz (Ministro de Economía de la Dictadura Civico-Militar de Videla) dictadura que no solamente asesinó, secuestro y diezmo a una generación, sino que nos entregó por décadas al FMI y al libre mercado. Explotó toda nuestra Industria. Daba igual producir "Caramelitos que Acero". Solamente en Avellaneda se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo. Entre otros, cerraron Gurmendi, Thamet, Eca, Campomar, Galileo, Siam, Siat, etc, etc.

En Avellaneda, quedaron cientos de galpones abandonados donde antes funcionaban las PYMES que abastecían a las grandes fábricas, es como si les hubiera explotado encima la bomba neutrónica (aquella que aspira el oxígeno matando a los seres humanos sin dañar las edificaciones).

Esta política económica que ya vivimos en la dictadura y a posteriori en 1991 con Cavallo, es la que nos propone Javier Milei (el Beppe Grillo criollo).

Ni hablar de sus actitudes ingenuas y alocadas de no tener relaciones diplomáticas con China, Brasil, Brics, nuestros principales clientes comerciales.

O su diatriba contra el argentino más importante del mundo, el Papa Francisco a quien tilda como maligno y maléfico.

Confío en que nuestro pueblo sepa diferenciar la paja del trigo y no se deje llevar por este odiador serial.

Últimamente vemos qué intentan presentar a Sergio Massa como a un " profesional de la política" y a Milei como lo "nuevo".

Nada más inexacto: Sergio Massa es un líder social y político, 2 veces intendente electo, dos veces ganando las elecciones como primer diputado nacional, candidato a Presidente por segunda vez, y la persona actualmente más preparada para conducir el futuro más promisorio que nos espera de los últimos 60 años.

Estar hoy entre los tres principales productores mundiales de gas, petróleo, litio, cobre, offshore, nos brinda un futuro promisorio que tenemos el deber cívico de proteger.