Milei advirtió que la inflación puede persistir por otros "18 o 24 meses"

El presidente electo, Javier Milei, reconoció que la inflación podría persistir durante otros "18 y 24 meses", remarcó que restringirá la obra pública, que su plan económico será "de shock y descartó un nuevo Plan Bonex para resolver la deuda del Banco Central con las entidades financieras.



"Voy a hacer ajuste de shock y con el compromiso de generar un equilibrio fiscal", afirmó Milei, y advirtió que en caso de conflictividad social va a usar "toda la fuerza de la ley porque el orden se respeta". Enfatizó que "dentro de la ley todo, fuera de la ley nada".



En declaraciones a Neura Media, el economista libertario destacó la elección que hizo e insistió en que el ajuste lo "va a pagar la casta".



"Es la primera vez que gana alguien que dice que va a hacer ajuste. No lo va a pagar la gente de bien, lo va a pagar la política, la casta, los empresarios prebendarios, los medios corruptos y los profesionales que dependen de los políticos", indicó el actual diputado nacional que ganó el balotaje presidencial el pasado domingo.



Indicó que el ajuste que realizará permitirá el "equilibrio fiscal", que va a ser "tremendo" con la subida de los sueldos en dólares, y la "caída de la pobreza e indigencia".



Sobre la situación económica que heredará, Milei agregó que el 10 de diciembre le va a contar a la gente "la cantidad de bombas que están plantadas y que vamos a hacer todo lo humanamente posible para evitar la hiperinflación. Es probable que tengamos que soportar 6 meses duros, pero que van a ser la base del despegue de Argentina”.



El presidente electo criticó asimismo la emisión monetaria y sostuvo que "una parte de ella se volcó a la inflación". En ese marco, dijo que "el día que cortás con la emisión, si no te cae la demanda de dinero, la inflación va a seguir por 18 o 24 meses. La convertibilidad (en el Gobierno de Carlos Menem), el programa más exitoso de la historia argentina, tardó 20 meses" en estabilizar la economía.



Luego, al ser consultado por la situación de la obra pública, reiteró su propuesta de eliminarla e impulsó la propuesta de iniciativa de obra privada a la chilena.



"Nosotros no tenemos plata. Con lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado. Nosotros no tenemos plata. Que los intendentes busquen la manera de financiarlo", advirtió.

Mayormente son minorías bulliciosas. Los argentinos de bien les dieron una cachetada en las elecciones. Mi compromiso con los argentinos es generar empleos de calidad, terminar con la inseguridad. Nosotros vamos a hacer todo lo necesario dentro de nuestra posibilidad", abundó.



Sobre este aspecto, sostuvo: "Dentro del discurso está todo. Dentro de la ley todo y fuera de la ley nada. No vamos a aceptar ser extorsionados por aquellos que usan la violencia para mantener sus privilegios. Vamos a usar la fuerza de la ley. El orden se respeta".



Sobre el apoyo de los diferentes sectores sociales a su candidatura sostuvo: "El mensaje de la libertad es transversal. El liberalismo fue creado para liberarnos del yugo opresor del Estado. El 'Estado presente' es lo que nos está empobreciendo".



Sobre este aspecto, indicó: "La gente interpretará nuestro mensaje. En nuestro acto vas a encontrar chicos con motosierra, billetes con dólares con mi cara y la bandera de Israel. Entendieron mi política fiscal, monetaria e internacional".



Criticó la política de asistencialismo y remarcó: "Esa política genera pobreza, dependencia y degradación del ser humano".



Sobre la conversación que mantuvo con el papa Francisco, quien lo saludó por su triunfo, Milei sostuvo: "El Papa me felicitó por el coraje de enfrentar con sabiduría a una estructura política".



"Una de las cosas que le señalé es que estábamos dispuestos a recibirlo y darle los honores de un jefe de Estado y darle los honores del jefe de la Iglesia católica", remarcó.



Y agregó: "Es alguien que podría ayudar a pacificar. Podría ser alguien para que los políticos entiendan que los que pierden son ellos".



Respecto al proyecto de dolarización de la economía nacional, indicó que “la idea es que podamos instrumentarla en un año”.



Luego de cuestionar las políticas monetaria y fiscal del Gobierno actual, el mandatario electo sostuvo que “todo lo hecho en estos últimos dos años va a seguir impactando” y aclaró que “no es que vos vas a cambiar las cosas de un día para el otro, eso hay que tenerlo presente porque los resultados tampoco van a ser instantáneos”.



Por último, el dirigente de LLA vaticinó que si sus planes tienen éxito “las elecciones de medio término en 2025 serán históricas y la base para profundizar aún más las reformas estructurales”.



“Será una economía donde habría un crecimiento económico muy fuerte y una recuperación de los salarios reales, en especial medidos en dólares, y con gran caída de pobreza e indigencia”, se entusiasmó.