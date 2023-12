Diecisite hospitalizados por un escape de amoníaco en un frigorífico de Barracas

Unos 90 operarios se encontraban "con dificultad respiratoria" y 17 de ellos debieron ser trasladados para su atención médica a raíz de un escape de amoníaco ocurrido en un frigorífico ubicado en la calle Lafayette al 1700, en el barrio porteño de Barracas, donde fueron perimetradas dos cuadras como medida preventiva y se evacuaron en total a 300 personas, informaron fuentes policiales y del SAME.



"Hay 300 evacuados, entre ellos 45 asistidos y 17 trasladados a los hospitales (de la Ciudad) Penna, Ramos Mejía, Argerich y Durand", dijeron fuentes del SAME, quienes indicaron que no habrá más personas trasladadas.

Según informaron fuentes del SAME, el personal sanitario brindó oxígeno a los afectados en las inmediaciones del frigorífico Cook Master, ubicado en la calle Lafayette al 1740.



El SAME asistió en 'triage' a 45 personas, de los cuales 17 -todos ellos operarios- fueron trasladados a distintos centros asistenciales, indicaron fuentes policiales.



"No tenemos las causas, se está trabajando sobre uno de los comprensores donde se veía gran cantidad del fluido gaseoso en su estado de expansión", explicó en declaraciones a la prensa el segundo jefe de la Brigada de Emergencias Especiales (BEE), Cristian Bello.



"En este momento está controlado (el escape de amoníaco) por el cuerpo de Bomberos de la Ciudad y la BEE", agregó el subcomandante y descartó que se haya tratado de un incendio.



"En el sector de la sala de máquinas, en el sector de compresores se habría escuchado un fuerte ruido", detalló.

Seis manzanas evacudas

El frigorífico consta de subsuelo, planta baja y dos pisos superiores y, de acuerdo al personal de planta, en el subsuelo se escuchó una explosión, afectando en ese momento a nueve operarios, indicaron en el parte policial.



Hasta el momento, hay seis manzanas evacuadas, donde no hay tránsito vehicular ni de transeúntes, y se trasladaron al lugar 25 ambulancias y ocho móviles de intervención rápida.

En tanto, todos los operarios aguardaban vestidos con sus uniformes blancos en la intersección de Vélez Sarfield y Osvaldo Cruz, mientras en el aire todavía se percibía un olor ácido.



"Estábamos trabajando adentro de las cámaras y empezamos a sentir mucho olor, un olor muy fuerte y nos hicieron salir",dijo a Télam Nicolás, empleado del frigorífico.



"Fue cerca de las 8 que nos hicieron evacuar. Estamos esperando que nuestros compañeros estén bien, no hay nadie grave", agregó el hombre que aseguró que "nunca había pasado un episodio así".



Bomberos se desplazó hasta Lafayette 1740, en Barracas, ya que se percibía un fuerte olor en las afueras del frigorífico.

Inicialmente el personal de Bomberos perimetró 200 metros a la redonda como medida preventiva, mientras que dos operadores con trajes de protección se alistaban para las tareas de detección dentro del frigorífico, según informaron a Télam fuentes policiales.



Ese procedimiento tendrá como objetivo detener al compresor y cerrar las válvulas anterior y posterior, se indicó.



Además, el cuerpo de Bomberos instaló una pileta de desintoxicación donde el personal especializado se lava para evitar ser afectado por el químico.



PIDEN NO CIRCULAR POR LA ZONA

Por el olor que todavía permanece en el ambiente, se solicitó no circular por la zona y a los residentes de inmuebles linderos se les pidió que cierren las ventanas y puertas para evitar el ingreso de contaminantes a sus viviendas.