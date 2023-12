El vocero presidencial anunció la revisión de contratos y la "suspensión de la pauta en los medios por un año"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó este martes que “todos los contratos que se firmaron en el Estado en el último año están en revisión”, y anunció la “suspensión de la pauta publicitaria en los medios por un año”.



Así lo expresó al encabezar una conferencia de prensa en Casa Rosada, antes de la reunión de Gabinete que encabezará el presidente Javier Milei.



Adorni sostuvo que "la situación es crítica", y subrayó que el Gobierno recibe "una Argentina con 45% de pobreza y 200% de inflación anualizada, con problemas de empleo, de salario y en el comercio exterior". Además dijo que "el Estado tamaño elefante no puede seguir existiendo", por lo cual insistió en que "debe achicarse".



Al referirse a la administración pública nacional, que “el empleo militante es el que nace por cuestiones políticas y de caja”, y afirmó que, “quien no trabaja, dejará de pertenecer a la planta” del Estado.



El funcionario indicó que la economía se encamina a “una hiperinflación”, y remarcó que la decisión del Gobierno es evitarla. "La inflación que vamos a evitar seguramente sea mucho más devastadora que la hiperinflación de los 1989 y 1990”, aseguró.



Al referirse a la protesta social, Adorni planteó que el precepto del Gobierno nacional es que "dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", y subrayó que eso "se va a cumplir a rajatabla y no va a haber excepciones".

