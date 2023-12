Llega la época de conjuntivitis: qué recomendaciones tener en cuenta para prevenirla

“La conjuntivitis es una inflamación de las conjuntivas, es decir de la fina membrana que cubre la parte blanca del ojo y también a los párpados por dentro. Las conjuntivitis más habituales y particularmente contagiosas son las virales”, explica Natanael Serrano (MP 552757) médico del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Austral.



“Para evitar el contagio, es importante seguir las pautas lógicas de higiene personal: no dejar de lavarse las manos al regresar al hogar, usar siempre toallas limpias, evitar llevar las manos al rostro o a los ojos y, sobre todo, vigilar que los niños cumplan con estas pautas. Consultar al oftalmólogo por un niño que se frota continuamente los ojos puede disminuir el riesgo de contagio de conjuntivitis”, continúa.



La conjuntivitis viral típica no tiene tratamiento. “Se trata de una enfermedad autolimitada, es decir que el paciente se cura espontáneamente en el lapso de cinco días a un mes. Se suelen usar lágrimas artificiales para disminuir las molestias que produce”, indica el especialista.



Pero también existen variantes menos típicas, como la bacteriana y la alérgica. “Se tratan con antibióticos y antiinflamatorios. La bacteriana produce mucha secreción amarillenta, en tanto que la alérgica es característica por la picazón intensa que provoca”, asegura Serrano.



“La conjuntivitis no suele desarrollar consecuencias en la salud del ojo. Sólo una conjuntivitis viral muy intensa puede producir opacidades en la córnea que, temporalmente, disminuyan la agudeza visual de forma leve, así como también generar cicatrices internas en el párpado”, completa el médico del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Austral.