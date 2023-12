LLA se quedó con la Presidencia Provisional del Senado y el FdT será minoría en todas las comisiones

El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) obtuvo este miércoles en el Senado el respaldo de la mayoría de las bancadas opositoras, a excepción del Frente de Todos (FdT) que denunció como inconstitucional la sesión especial, para quedarse con la Presidencia Provisional de la Cámara alta, así como con las secretarías Parlamentaria y Administrativa y la mayoría de los lugares en las 46 comisiones que conforman el cuerpo.



El FdT, que por los próximos dos años será la primera minoría con 33 integrantes sobre 72 que tiene el Senado, no dio quórum, se negó a votar las propuestas y denunció prebendas en la conformación de la mayoría circunstancial que, por ahora, será de 39 senadores.

El sanluiseño Bartolomé Abdala fue elegido presidente provisional del Senado con el voto de sus compañeros de bancada, pero también de la UCR, Frente PRO, La Libertad Avanza, Cambio Federal, Unidad Federal, Por Santa Cruz, Partido por la Justicia Social, Juntos Somos Río Negro y Frente Renovador de la Concordia Social de Misiones.



La elección de Abdala terminó 39 a 0, con 29 abstenciones. Además hubo cuatro ausencias, todas en el bloque del FdT: los santiagueños Claudia Ledesma Abdala de Zamora, José Neder y Gerardo Montenegro y el tucumano Juan Manzur.



Esa mayoría eventual sirvió para que la radical santafesina Carolina Losada sea elegida vicepresidenta primera y que la cordobesa peronista disidente Alejandra Vigo ocupe la vicepresidencia segunda.

La Vicepresidencia del cuerpo se reservó para el FdT que, desde el inicio de la reunión parlamentaria, declaró que era inválida, aunque propuso mociones de orden, hizo uso de la palabra y se mantuvo en el recinto durante las cinco horas que duró la sesión.



La Libertad Avanza también obtuvo el respaldo de los bloques opositores para designar a los secretarios Administrativo (María Laura Izzo) y Parlamentario (Agustín Giustinian); al prosecretario Administrativo (Lucas Martín Clark) y a la prosecretaria Parlamentaria (Dolores Martínez), así como al titular de la Secretaría de Coordinación Operativa (Manuel Chavarría).



En la sesión especial también se votó otorgarle a la vicepresidente Victoria Villarruel, como presidenta del Senado, la posibilidad de conformar las comisiones de acuerdo con la proporcionalidad que se votó en la tarde de este miércoles en el recinto. En ese aspecto, se aprobó delegar en la presidencia del Senado la facultad de nombrar o integrar las comisiones permanentes.

Al respecto, se estableció que en aquellas comisiones con 19 miembros el sector político conformado por los bloques UCR, Frente PRO, La Libertad Avanza, Cambio Federal, Unidad Federal, Por Santa Cruz, Partido por la Justicia Social, Juntos Somos Río Negro y Frente Renovador de la Concordia Social de Misiones integrarán 11 senadores y, en aquellas compuestas por 17 miembros, integrarán 10 senadores.



En las Comisiones Bicamerales se respetará la misma integración proporcional, mientras que en la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, que tiene a su cargo el análisis de los Decretos de Necesidad y Urgencia, la nueva mayoría circunstancial pasa a cinco miembros de ocho que deben representar al Senado.



El jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, citó al presidente Javier Milei al decir "dentro de la ley todo y fuera de la ley nada" y apuntó que la sesión violaba "la Constitución y el Reglamento del Senado".



"Esta sesión es ilegal, ilegítima e inconstitucional", enumeró Mayans, y advirtió que al conformar las autoridades del cuerpo "sin la participación de la primera minoría" el oficialismo "habrá de hacerse cargo de lo que hace".



Su compañera de bancada, la bonaerense Juliana Di Tullio, fue más allá y denunció que en la Cámara Alta se negoció el reparto de despachos para que La Libertad Avanza obtuviera el quórum necesario para llevar adelante la sesión.



Aunque no dio nombres ni anunció que iría a la Justicia para plantear la denuncia, Di Tullio argumentó que el supuesto negociado se hizo durante el encuentro de los jefes de bloque.

Las acusaciones de la senadora kirchnerista levantaron la temperatura de la sesión y fue la radical Losada una de las que salió a responderle: "Están muy nerviosos porque están en minoría. Sorry, chicos. Son los reyes de 'cuando tengo número hago lo que quiero'".



En el mismo sentido, el líder del bloque radical, Eduardo Vischi, recordó que "hacía años que no se convocaba a Labor Parlamentaria como se hizo ayer" y que pasaron "cuatro años en los que convocaban 12 horas antes de cada sesión sólo para tratar los temas que le interesaban a la (ex) vicepresidenta" Cristina Fernández de Kirchner.



Sobre el reparto de las comisiones, la porteña Guadalupe Tagliaferri, de PRO, reclamó "respetar la mayoría" y también mencionó que "el Frente de Todos no se comportó así en cuatro años, porque cuando nosotros pasamos a ser la primera minoría en 2021 no quisieron cambiar la composición de las comisiones".