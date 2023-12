Diario La Calle cumple 77 años de vida

Nosotros ya vivimos años aciagos, donde falsos demócratas fomentaban el totalitarismo y no toleraban que el periodismo no sea solamente para hacer sociales, sino para desarrollar un pensamiento crítico y realista. No soportaban que el periodismo escribiera los borradores de la historia y apoyaban a otros medios que rompieron la democracia.

Esta posición desató que la intolerancia fuera extrema, desde una intimación de las «Tres A», o cuando nos enviaron por "pedido" del coronel a cargo de la comuna de Avellaneda, un comando militar en las oficinas del diario y seguidamente por mi domicilio particular y por el taller de impresión, donde revisaron todo, pero habíamos tomado precauciones y a una de mis hijas, le di el alerta de quemar todos los libros de las bibliotecas. Luego de revisar hoja por hoja de todo lo que estab impreso en el taller, deslumbrados por cómo funcionaba la linotipo, el operario le pidió el nombre a un uniformado y le entregó el sello de plomo. Esto lo deslumbró y determinaron retirarse después de dos horas de angustia y el temor de toda la familia. Desde ya que la publicidad oficial no fue para La Calle, sino para los que destacaban en su medios a los milicos y sus actos en la ciudad, donde muchos políticos de muy bajo nivel ocuparon cargos acompañándolos en su gestión municipal. Hay documentación sobre estos hechos.

En gobiernos democráticos que ocuparon la comuna local, también nuestras páginas fueron objeto de sus "disconformidades", y fue difícil lograr una plena libertad de prensa como la que hoy tenemos.