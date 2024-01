Amplían a 190 mil jóvenes y adultos el boleto estudiantil en provincia de Buenos Aires

"¡El Boleto Estudiantil sigue llegando a más bonaerenses! Junto a Jorge D'Onofrio (ministro de Transporte) anunciamos la extensión para jóvenes, adultos y adultos mayores", posteó el mandatario en sus redes sociales.

Recordó que "el boleto es producto de importantes luchas que tenemos que revalorizar más que nunca en tiempos donde algunos sectores vienen a discutir de nuevo cuestiones fundantes de la democracia".

Kicillof aludió así a la lucha que en 1976 encabezaron los estudiantes secundarios de La Plata por el restablecimiento del boleto estudiantil que la dictadura militar había eliminado.

En el marco de esa lucha, la noche del 16 de septiembre de 1976 fuerzas policiales irrumpieron en las casas de una decena de estudiantes secundarios y los secuestraron, siendo llevados al excentro clandestino de detención de Arana y luego a la Brigada de Banfield, conocida como "Pozo de Banfield", donde los torturaron.

Claudio De Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro fueron secuestrados el 16 de septiembre; al día siguiente los represores apresaban a Emilce Moler y Patricia Miranda, que estudiaba en el Colegio de Bellas Artes de La Plata.

Cuatro días después era detenido Pablo Díaz, quien formaba parte de las Juventud Guevarista, un grupo vinculado al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Moler, Díaz, Calotti y Miranda fueron posteriormente liberados mientras que el resto permanece desaparecido.

Esfuerzo e inversión

El gobernador contó que "con mucho esfuerzo e inversión logramos extenderlo a las universidades del interior, al nivel primario, secundario y terciario y hoy estamos terminando el camino de su universalización".

"Los derechos son resultado de la organización de los sectores populares, de los estudiantes y de los trabajadores. La mejor forma de honrar esas luchas es con acciones y políticas concretas que garanticen mayor igualdad", analizó.

Hacia la universalización del boleto estudiantil

Por su parte, el ministro de Transporte, Jorge D'Onofrio, planteó que "estamos universalizando el boleto estudiantil. A veces parece que quitar o expandir derecho fuera una cuestión solo de presupuesto, algo de pizarrón. Cada derecho no salió de la nada, es resultado de un proceso de organización, no pensamos que íbamos a tener que discutir cimientos de la democracia".

Destacó luego "el compromiso de todos los trabajadores, docentes, personal de la salud, porque no hace poco Sole Martínez, una docente, me escribe por Instagram y me dice: ¿Qué pasa con las escuelas Cebas (Centro Especializado de Bachilleratos para Adultos con orientación en Salud Pública)?" y contó que con los ministros Nicolás Kreplak (Salud) y Alberto Sileoni (Educación) "vimos que teníamos un universo que no habíamos llegado".

Derecho al futuro

"No sólo las Cebas, jóvenes y adultos que tienen su secundario con orientación a la salud, los FinEs, todos los alumnos van a tener el beneficio del Boleto educativo", precisó y añadió que "el que podía puede y el que no podía hoy también puede".

"Hay algo que hicimos carne en la Provincia que es el derecho al futuro, esto no es más que ampliar derecho y garantizar el futuro de todos los bonaerenses", subrayó D'Onofrio.

Alcance del beneficio

La extensión del Boleto Estudiantil alcanza a todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada con aporte del Estado reconocidos por la Dirección General de Cultura y Educación, y a todos los formatos institucionales comprendidos en la modalidad de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores que ofrezcan los Niveles Primario y Secundario (Escuela Primaria de Adultos, Centros de Alfabetización, Centros de Educación de Adultos, CEBAS, CENS (Centros Educativos de Nivel Secundario), FinEs Trayecto, como así también aquellos que pudieran crearse a futuro).