Litza: “Se llevan puesto todo, sin respetar que somos la primera minoría en Diputados”

“No se respetaron las buenas practicas legislativas. Desde el bloque UxP, y a pesar de ser la primera minoría, cedimos la Presidencia al oficialismo. Pero nos atropellan nuevamente con "arreglos" entre sus aliados para quitarnos la Vicepresidencia Primera que nos correspondía como primera minoría”, explicó Litza.

Asimismo, en plena Comisión Asuntos Constitucionales, Litza no dudó en pedirle a Vidal que no convalide, con su aceptación del cargo, lo que no le corresponde a su espacio político. Y señaló: “Conozco a muchos diputados –a los que les reconozco una tradición democrática y con los que hemos luchado para revindicar y defender derechos- acompañando cosas que en su fuero íntimo no pueden acompañar. Despierten, están siendo rehenes de acuerdos políticos que no incluyen a la primera minoría de esta Cámara”.