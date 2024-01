Federico Gómez, el testigo que avisó a las autoridades, pero no lo escucharon

“Fui el primero, el único que estaba ahí” cuenta Federico Gómez a Canal 4. “Pasaron por al lado mío a 50 o 100 metros, y pararon como a 500 metros, pero no anclaron. Y vi que se empiezan a ir, y por allá ya no los veía. Entonces levanté el ancla y salí a buscar ayuda. Cuando salgo, me paro en un médano para tener mejor visión, y ya no los veía. Y no había nadie en la playa para llamar por un celular.”

“Justo salió a entrar un amigo con una camioneta, que es Roberto, y llamamos a Prefectura. Pero me dijeron que tenían que esperar que un familiar denuncie para iniciar la búsqueda. Pero si en ese momento iban a buscarlo esto no pasa.”

¿Cómo estaba el día?

Mucho viento de oeste, sudoeste, rotaba muy fuerte. ¿Si picado el mar? Sí, de acá no se notaba porque rompía la ola para adentro, pero calculá que Roberto fue a los 12 kilómetros y no se podía navegar. Aparte con una moto de agua no tenés visión al estar tan picado el mar; lo tenés que ver justo donde están.

¿Pudiste ver cómo era el kayak?

Mirá, fue todo tan rápido que no me acuerdo mucho, no presté atención porque siempre entran kayaks, pero ese día había mucho viento, estaba muy feo y bueno, salí e hicimos lo que pudimos.

¿Tenía un motorcito el kayak?

Iban con un motorcito, no pasaron remando. Habían dicho en los medios que pasaron remando, pero no. Tenían los chalecos puestos y eso es lo que te puedo decir.

¿Las cañas las pudiste ver?

No, no, no. Iban como sin caña. Yo por ejemplo la guardo adentro a la caña cuando voy navegando, después ya estaban a 500 metros y ya no era mucha mi visión, más como estaba el mar. Les hice señas, grité, pero tampoco me escucharon

¿Era para un kayak para dos personas?

Para tres personas, un triplo.

Recordó que “en la playa éramos cuatro o cinco personas que después nos empezamos a juntar ahí como las nueve y pico de la mañana y nos preguntábamos cómo puede ser lo de Prefectura… Es una cosa de locos. Si yo, que me dedico a la pesca toda la vida acá, yo te estoy diciendo que lo está llevando el mar adentro, no sé cuál es el protocolo, no lo entiendo. Imagino que vos, que tenés experiencia en el mar, ¿no te das cuenta cuando la marea, el agua, el viento te va llevando para un lado o para otro? En ese caso, yo calculo que ellos sí se dieron cuenta, porque fue muy rápido esto.”

“Cuando estás en el mar, nosotros sabemos porque estás pescando, la línea se te va de costado, te fijás en el ancla que te agarre. Aparte yo tengo las medidas de seguridad, 12 metros. El kayak te lo venden con el ancla y 12 metros de soga. Yo tengo 30 metros. Tengo dos metros de cadena mientras que te piden un metro de cadena. La seguridad es el ancla.”

¿Qué profundidad había más o menos cuando los viste en ese lugar?

Hay entre 8 o 9 metros. Ahí es donde pesco yo y esa profundidad.

Y ellos supuestamente vos decís que tenían un ancla…

Yo no lo vi, para mí no en ese momento que pasó esto. Porque ya te digo, pasan por al lado mío, y paran a 500 metros. Yo estaba a 1.500 metros, y ellos pararon a 2.000 metros de la costa. Yo los vi, seguí pescando, y cuando miro de vuelta veo que ya se iban.Entonces agarré, levanté el ancla y salí, y cuando salí ya no lo vi más.

“Para mí está mal porque tendrían que haber llamado al helicóptero enseguida, porque lo ven de arriba y esto no pasaba. ¿O el gomón de Prefectura o de alguien? No sé si lo tiene, no es culpa de los chicos de Prefectura, sino que son los recursos que le dan. ¿Y Seguridad en Playas? Ellos no tienen nada que ver. No sé cómo trabajaron ellos, pero todos los que pescamos trabajamos con Prefectura.”

¿Todo esto que me contás lo declaraste ya?

Al otro día, sí, me llamaron de la DDI y vinieron hasta casa, se acercaron y me tomaron la declaración.

¿Y sabiendo todo esto, qué pensabas que fue lo que pasó? ¿Qué imaginabas que pasó?

No sé qué decirte. Fue todo muy rápido. Es como tirar un globo con el viento del este. Desaparece muy rápido.

“Pero estoy shockeado porque era ir ahí en ese momento. ¿Por qué esperar al otro día que venga un familiar a dar la denuncia? Esperemos que esta gente aparezca, estamos diciendo todos justamente que tenga una resolución buena” dijo finalmente Gómez.(InfoGEI)Ac