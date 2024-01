Si vas a la movilización, qué tenés que llevar y cómo moverte

El siguiente es el detalle de las recomendaciones para ir al acto de este miércoles:

Llevar DNI

Celular con batería y saldo

SUBE con carga aunque vayas en auto o micro

Una remera de más por si la policía te la mancha o la moja

Ropa y calzado cómodo

Gorro-visera: evita tirones de pelo y protege del sol.

Barbijo o pañuelo

Agua

Limones - leche (por los gases)

NO llevar elementos cortantes, sustancias de consumo personal, anotadores ni agendas.

Movilizar y desconcentrar en grupo



Cómo registrar en un teléfono intervenciones policiales



Si se graba la intervención de la policía hacerlo directamente desde las aplicaciones de mensajería (WhatsApp) o transmisión en vivo (Facebook, Instagram o Twitter) . Si sacan el teléfono se envía previamente o queda en la red.

Qué hacer ante la represión policial



GAS LACRIMÓGENO:

Mojá un pañuelo de tela con agua o vinagre para proteger ojos, nariz y boca. También podés conseguir antiparras como las de natación o similares. Los químicos se impregnan más fácil en la piel cuando está cubierta con grasa. Entonces, no uses cremas hidratantes, maquillajes o protectores solares grasos. Si usás lentes de contacto, evitalos.

Limones . Olerlos o morder. No te los pases por los ojos.

Lavarte el cuerpo con leche si es necesario.

Para evitar el contacto con el gas usar antiparras (de pileta, de moto, de trabajo).

Mantener el cuerpo lo más cubierto posible con pañuelos, tapando la nariz y la boca, con mangas largas y pañuelos en el cuello.

Si no pudiste evitar el contacto, sacate la ropa sin que se de vuelta sobre el cuerpo.



GAS PIMIENTA:

El gas pimienta se dispersa en el aire e ingresa por las vías respiratorias generando picazón, irritación, sensación de no poder respirar bien y ardor en los ojos y la boca. Su efecto es pasajero, puede durar entre 5 y 20 minutos.

No refregar los ojos ni te pongas nada. Parpadea seguido para generar lágrimas y eso va a limpiar los ojos.

Lavar la zona con leche.



BALAS DE GOMA:

Si el perdigón se incrusta no sacarlo al menos que éste se asome a más de la mitad y se pueda retirar. Documentar fotográficamente.

Heridas en los ojos. Lavar con suero fisiológico o agua potable. No sacar el objeto. Documentar fotográficamente.

Cubrir el ojo afectado con un protector ocular rígido ejemplo. Vaso de plástico o cartón (no con parche a presión) y vendar cubriendo ambos ojos.

Usar Antiparras o lentes de natación.