Provincia | 15 feb 2024 Kicillof comenzará a reclamar por vía administrativa los recursos que Milei le corta 09:12 |Así lo expresó este miércoles al encabezar la tercera Conferencia de Verano en Pehuen Co: “La provincia de Buenos Aires comenzará a reclamar por vía administrativa todos los recursos que corta el Gobierno nacional: seguiremos todas las instancias necesarias porque no son políticas arbitrarias, sino el resultado de leyes y acuerdos que tienen un andamiaje jurídico”, afirmó este miércoles el gobernador Axel Kicillof al encabezar una nueva Conferencia de Verano, en Pehuen Co, junto a los ministros deL Gabinete; el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y el intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño.