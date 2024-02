El Gobierno desmintió las acusaciones contra Juan Grabois por el manejo de un fondo millonario

Puntualmente, se le achacaba al dirigente aliado de Unión por la Patria el manejo del FISU (Fondo Para la Integración Socio Urbana) mediante el cual se habrían desviado fondos para la campaña del peronismo. Sin embargo, en las últimas horas, se conoció una versión dentro del propio gobierno que desmiente al presidente.

Según apuntó Sebastián Pareja, Subsecretario de Integración Socio Urbana de Nación, estos fondos suelen ser fuertemente auditados por entidades externas a la Argentina. En ese marco, el funcionario destacó el financiamiento internacional que es parte de estos programas.

"El BID no apoyaría una política si hubiera sospechas de corrupción", explicó en relación a estos fondos que se destinan para realizar obras en villas y barrios. El propio Grabois se hizo eco de esto y lo compartió en sus redes sociales diciendo que "No dejen de mirar el video. Son de esas cosas increíbles de la Argentina".

En un descargo que realizó en la red social X con el video donde habla Pareja y aseguró que: "El gobierno -sorpresas te da la vida- desmiente todas las infamias que estuvieron diciendo en la semana. El funcionario a cargo del área de integración urbana dice literalmente, ‘si no fue la única Secretaría que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo' y que Banco Interamericano de Desarrollo ‘presenta internacionalmente como un ejemplo el trabajo hecho', que habló con intendentes de distintos signos políticos y ninguno se quejó de las obras, explica todos los controles de la ejecución de los fondos", señaló el dirigente social.

Luego, subrayó el final de la entrevista: "Acá está la única versión oficial, pero no lo vas a leer ni en Clarín ni en La Nación... el final es lo mejor el periodista se pregunta ¿y qué hacemos le pedimos perdonar a Grabois?".

"Sería lo que corresponde, que me pidan perdón a mí y a las mujeres funcionarias que difamaron, que le pidan perdón a la sociedad por engañarla, que le pidan perdón a su profesión por deshonrar el periodismo... pero no, no lo vas a ver ni en Clarín ni en La Nación", cerró su descargo.