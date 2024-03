Ha trascendido...

... que personas o grupos familiares que fueron al Cementerio de Avellaneda y al de Lanús, piden a las autoridades que se hagan fumigaciones ante la gran cantidad de mosquitos, que resulta insoportable.

... que más allá de las internas de las fuerzas políticas, la vecindad pide controles de seguridad, en especial los días de partidos de fútbol en las canchas céntricas, ya que nada se respeta y la gente no puede salir ni a comprar por varias horas, por las patotas que deambulan por las calles.

... que en verdulerías, confiterías panaderías etc, la gente compra migajas -dos papas, una cebolla etc.- y durante la actual gestión de Gobierno, ya se perdieron más de 400 mil empleos no solo públicos, sino de comercios pymes, etc, y cada vez hay más recolectores de cartones, para poder subsistir con su venta.