Los kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires suspenderán la prestación a Swiss Medical

El Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires (CoKiBA) continúa en estado de alerta por los bajos valores prestacionales que ofrecen las obras sociales y medicinas prepagas a los kinesiólogos. A partir de esta situación se dispuso la interrupción de la prestación a los afiliados de una prepaga, como se hizo en otras oportunidades, en defensa de los derechos de los profesionales matriculados.



Muchas de las obras sociales (OOSS) aún no llegan a pagar el mínimo referencial propuesto por la entidad que los agrupa, por este motivo las autoridades del colegio se encuentran en continuas negociaciones para poder aumentar ese monto y que los kinesiólogos de la provincia puedan cobrar un valor digno por el desarrollo de sus tareas.



En esta ocasión, al igual que lo sucedido el mes pasado con la suspensión de IOMA, Axis kinésica S.A. (para la atención de los afiliados de Galeno, Osecac, AMEBPBA) y Prevención Salud, el Colegio de kinesiólogos resolvió suspender la prestación de los servicios profesionales a los afiliados a una de las principales prepagas que tiene el país, Swiss Medical S.A.



Actualmente Swiss Medical S.A. está pagando alrededor de $2.000 cada sesión de kinesiología, un valor muy bajo teniendo en cuenta que la prepaga aumentó entre enero, febrero y marzo casi un 90% el valor a sus afiliados y eso lamentablemente no se ve ni por lejos reflejado en el valor que les paga a los kinesiólogos. Esto sumado a los altos aumentos en gastos que tienen que afrontar los profesionales por la inflación que viene en aumento desde hace años y se aceleró en los últimos meses.



“Los valores prestacionales, que no cubren los costos mínimos para sostener un consultorio abierto que paga alquileres, secretarias, servicios públicos, tasas municipales y provinciales, insumos, aparatología, etc., hacen inviable que un kinesiólogo pueda sostener el nivel prestacional”, explicaron las autoridades de la entidad.



Como las mismas autoridades han sostenido, no se va a ceder un sólo paso en la defensa de lo que se considera justo y se van a continuar tomando las medidas que sean necesarias, poniendo por delante de cada negociación, el bienestar de todos los kinesiólogos de la provincia.