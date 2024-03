El desgarrador posteo de la novia del playero asesinado en Rosario: “No quiero existir más en este mundo”

“¿Cómo hago para que mi bebé entienda que él ya no va a volver a casa con nosotros nunca más? Que ya no vamos a dormir los 3 juntitos abrazados. No puedo más”, se preguntó en su cuenta de X.

“No puedo dejar de ver las noticias, no puedo creer que sea mi novio, no quiero existir más en esté mundo de mierda, donde nadie puede ir ni siquiera a laburar, no podes salir de tu casa porque corres riesgo de que estos hijos de puta te maten. HAGAN ALGO POR FAVOR DE UNA VEZ” reclamó la mujer, pocas horas después del hecho.

Luego, le dedicó otro mensaje a Bruno, quien recibió tres disparos en la cabeza mientras trabajaba en una estación de servicio, este sábado por la noche.

“Cuidanos desde donde quieras q estés ahora mi amor. Acá te vamos a extrañar mucho con Valu, pero vamos a recordarte siempre cn mucho amor. Algún día nos volveremos a reencontrar, por ahora es un hasta luego mi vida. Te voy amar el resto de mi vida, fuiste el hombre de mis sueños”, expresó.

Bussanich fue asesinado en la noche del sábado, mientras se encontraba en una oficina de la estación de servicio Puma de la calle Mendoza, en Rosario. Allí, un sicario irrumpió su tarea y, sin mediar palabra, le disparó tres veces.

El joven de 25 años murió en el instante. En el lugar de los hechos, el asesino dejó una amenaza para el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, debido a que durante su gestión intensificó el control de los pabellones de la ciudad.

Este caso se da en medio de un ola de asesinatos en Rosario, donde se registraron en los últimos días crímenes contra dos taxistas y un conductor de colectivo.

NA