Ha trascendido...

... que a causa de las inundaciones en CABA y en AMBA, en las redes salieron a culpar a Kicillof y a los intendentes peronistas cuando se trata de Matanza, Avellaneda, Quilmes, Lanús, etc. por falta de obras, pero si se trata de gestiones macristas/libertarias (como CABA) la inundación fue por las "lluvias impiadosas". (?)

... que no sorprende la doble vara con que muchos se manejan, pero todo tiene un límite y deberían tener un poquito de vergüenza. No va más eso de "yo no fui", "ella empezó", etc. También tienen que tener memoria y recordar cuando dijeron a los gritos: NO SE INUNDA MAS...

... que el distrito de Lanús parece signado por el demonio, con gestiones comunales que nunca superaron las inundaciones, donde las ultimas lluvias evidenciaron que después de la gestión Quindimil, ni Díaz Pérez, ni Grindetti y Kravetz, o Julian Alvarez, dieron una solución al intenso reclamo vecinal sobre los equipos de bombeo que nunca funcionaron ante grandes inundaciones.