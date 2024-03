Sociedad | 15 mar 2024 Urgente convocatoria de Chevrolet a los usuarios de Cruze, Tracker y Sonic por un problema en los airbags 08:22 |General Motors reiteró su convocatoria a los propietarios de vehículos Chevrolet Sonic MY 2012-2016, Cruze MY 2010-2016 y Tracker MY 2013-2018 para sustituir el airbag del conductor. El servicio es gratuito y no requiere más de treinta minutos, según informaron desde la compañía norteamericana.